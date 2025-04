Fai le valigie e vattene Uomini e Donne la bella del programma scoperta a poco della scelta

Leggi su Caffeinamagazine.it

, ilsi avvia a vivere gli ultimi due mesi di questa tormentata edizione. Nelle ultime ore il pubblico ha chiesto l’eliminazione di una corteggiatrice. Secondo molti, infatti, non sarebbe particolarmente interessata al tronista ma starebbe solo cercando di raccogliere popolarità. Non solo momenti complicati, in queste settimane anche gioie. Pochi giorni fa Cristiano e Asmaa hanno fatto il loro ritorno in studio.>> “Ti prego, dicci che è vero”. Ida Platano, bomba sul volto diDopo essere entrati nello studio die aver salutato tutti i presenti hanno scoperto il sesso del loro primo figlio insieme. Lo studio si è colorato di blu e i futuri genitori si sono stretti in un emozionante abbraccio., il pubblico contro Cristina: “”“Ho vinto io” ha commentato lei.