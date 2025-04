Quifinanza.it - Grimaldi Lines, 22 offerte di lavoro: gli annunci e come candidarsi

Continua la campagna di assunzioni del gruppo. La compagnia navale partenopea ha programmato per tutto il 2025 le selezioni di personale di macchina, coperta, di terra e hotellerie, tramite giornate di reclutamento organizzate in tutta Italia.Da gennaio a marzo sono stati 11 i “recruiting days” allestiti tra Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Veneto, Toscana e Lazio, che hanno visto la partecipazione di 980 candidati, dei quali 160, fa sapere l’azienda “hanno già intrapreso il loro primo imbarco sulle navi”.Le posizioni cercate per i recruiting daysNel corso degli eventi di reclutamento, la compagnia ha messo a disposizione decine di posti diper diversi tipi di mansioni: da camerieri di bordo a manutentori, da addetti alle pulizie per hotel e cucina a cuochi ed aiuti cuochi, poi pizzaioli, baristi, elettricisti, ottonai (idraulici di bordo) e carpentieri (addetti alla riparazione di strutture in legno, ferro e suppellettili).