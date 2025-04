Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 1-8, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: punto agli elvetici nel quinto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37: Due stone azzurre aquando mancano 4 tiri del sesto end18.34: Una stone azzurra adopo 8 tiri del sesto end18.21: La doppia bocciata finale regala ilalla: 1-818.18: Nessuna stone nella casa dopo 8 tiri delend18.10:ma cambia davvero poco: 1-718.09: Retornaz trova la bocciata, finalmente, ma si va a misurare per capire se arriverà il primoazzurro18.07: Stone buttata via da Retornaz. Difficile anche raccontare questa sfida che non è mai iniziata18.04: Due stone svizzere quando mancano gli ultimi 4 tiri del quarto end18.01: Due stone svizzere aquando mancano 8 tiri alla fine dell’end17.58: Una stonedopo 4 tiri del quarto end17.55: Mai vista una cosa del genere! Retornaz butta via l’ultima stone, con un lancio lunghissimo e laruba la mano da tre.