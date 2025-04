Ilgiorno.it - Davide Lacerenza dimesso dopo il sospetto ictus: dal Policlinico di Milano torna agli arresti domiciliari

– A due giorni dal suo ricovero all’ospedaleper unè statoed èto, dove si trova a causa dell’inchiesta sul presunto giro di droga, prostituzione e ricettazione che ruotava intorno al suo locale, “La Gintoneria di”. L’uomo, che ha 59 anna, la notte del primo aprile aveva accusato “problemi neurologici”. Ildei medici era che si fosse trattato di un piccoloo un’ischemia, ma non è mai stato in pericolo di vita.ricoverato d’urgenza al: il malore, ile gli esami medici in corso A marzo 2025, un'operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di, titolare del locale, e della sua socia Stefania Nobile, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di sfruttamento della prostituzione.