Le star mondiali del padel a Roma per la Silver Mediolanum Cup

, 3 aprile 2025 - LaCup diventa internazionale. Dopo la grande esperienza dello scorso anno con i sei tornei Open FITP, latournée firmata Bancaentra ufficialmente nel CUPRA FIP Tour, il circuito professionistico della FIP (InternationalFederation), che si snoda su cinque continenti e nel 2025 conta 288 tornei in 44 Paesi. Si parte dadove, dal 7 al 13 aprile – con ingresso libero per tutta la settimana - si giocherà il FIPCup al Villa PamphiliClub. Nel maschile, in programma un tabellone di qualificazione e un main draw da 32 coppie. Nel femminile, main draw con 22 coppie. Tanti i campioni che scenderanno in campo a partire dai numero uno del tabellone maschile, Javi Garcia e Javi Barahona, rispettivamente numero 33 e 28 del Ranking mondiale.