Ilfattoquotidiano.it - Treni, un guasto sulla Roma-Napoli rallenta l’Alta Velocità: ritardi di oltre un’ora per le Frecce

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stata un’altra giornata di passione per migliaia di passeggeri in viaggio sull’asse tra Reggio Calabria e Torino passando pere Milano. Tutta colpa di unalla linea all’altezza di Gricignano, in Campania, che hato diversidelportando aanche di60 minuti. L’inconveniente tecnico è avvenuto attorno alle 13.30 ed è stato risolto alle 16.30 con la circolazione che era gradualmente ripresa a partire dalle 15.Ferrovie dello Stato ha comunicato che i Frecciarossa – alcuni instradatilinea convenzionale e con fermate soppresse – hanno registrato “maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti” ma quattro convogli sono in realtà arrivati ad accumulare “un maggior tempo di viaggio superiore” a, che però l’azienda non ha quantificato.