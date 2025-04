Ilfattoquotidiano.it - Alla fine vince il Barcellona: Dani Olmo può giocare, Liga e Federazione beffate

Ilpuò continuare a faril fantasistae l’attaccante Pau Víctor grazie a una sentenza favorevole del Consiglio Superiore dello Sport, la massima autorità sportiva spagnola. La decisione di oggi, giovedì 3 aprile, arriva il giorno dopo che laspagnola ha dichiarato che il club non stava rispettando le regole relative al salary cup e che i suoi revisori hanno inviato informazioni errate sui conti della società che hanno consentito al club di includere i giocatori nella squadra per il 2025.Lae laspagnola hanno respinto la richiesta deldi registrare i giocatori perché non ha rispettato la scadenza dianno per conformarsi alle regole finanziarie. Eppure il club,, è stato in grado di aggiungerli dopo che l’autorità sportiva è intervenuta con una sentenza che ha confermato proprio oggi.