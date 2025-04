Mistermovie.it - Mister Movie | Il Dottore di “Affari Tuoi” contro le accuse al programma

Sei un fan di ""? Preparati, perché Pasquale Romano, il "" del celebre game show, sta per lanciare un nuovoin prima serata che potrebbe conquistare il tuo cuore. Scopri i primi dettagli di "Tutta l'Italia" e come Romano intende replicare il successo del format che ha dominato l'access prime time. "Tutta l'Italia": Cosa Puoi Aspettarti dal Nuovo Show di Romano?Romano ha rivelato che "Tutta l'Italia" sarà unche, come "", punterà a coinvolgere il pubblico raccontando storie che rispecchiano la coralità del paese attraverso le regioni. Nonostante le critiche, Romano difende l'assoluta trasparenza di "", sottolineando che non sono mai state dimostrate irregolarità e paragonandolo a un gioco di fortuna come il Lotto, ma con storie umane al centro.