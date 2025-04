Lanazione.it - Investito dalla sua stessa auto che si sfrena: grave un uomo, arriva l’elisoccorso

Sarteano (Siena), 3 aprile 2025 – E’ statosua, che si è improvvisamenteta travolgendolo. Undi 64 anni è adesso in codice rosso in ospedale per le ferite riportate nell’incidente. Accade a Sarteano, sulla strada statale 478 intorno alle 13.0 di giovedì 3 aprile. L’era fuori dall’abitacolo quando l’si è improvvisamente messa in marciandosi. Lo ha quindi travolto, provocandogli diverse ferite. L’allarme è scattato subito. A intervenire sono stati un’ambulanza della Misericordia di Sarteano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il personale medico ha deciso di inviare, vista la situazione, anche l’elicottero Pegaso. Che ha portato l’all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso.