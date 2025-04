Juventusnews24.com - Braida sicuro sulla Juventus: «Da capire se la cura Tudor permetterà di ritrovare equilibrio. Può succedere che alcuni giocatori bianconeri…»

di RedazioneNews24, dirigente, ha parlato così della corsa al quarto posto che coinvolge anche ladi Igor. Le sue dichiarazioniA Tuttosport, Ariedoha detto la suacorsa al quarto posto, valido per la zona Champions League, che coinvolge anche la. Le sue parole.PAROLE – «L’Atalanta ogni tanto ha qualche battuta d’arresto, ma la squadra è forte, non dovrebbe avere problemi. Invece trae Bologna sarà un bel duello: un punto non è nulla a otto giornate dalla ?ne. Bisognase laai bianconeri dil’che avevano smarrito: pareggiare va bene quando sei in di?coltà, ma 13 pari in campionato sono davvero troppi. Le qualità ci sono, anche se non tutti i bianconeri hanno reso secondo le aspettative però puòche un giocatore dopo un’annata strepitosa renda meno la stagione successiva».