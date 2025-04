Quotidiano.net - Bombole metano: fino al 25% di idrogeno per ridurre le emissioni CO2

Leper ilsulle auto in circolazione possono contenere una percentuale dial 25%, mescolato colstesso, con la massima sicurezza. E' questo il risultato di una sperimentazione condotta da Sfbm, la società pubblica per la gestione e manutenzione delledi gas sui mezzi di trasporto.ra la normativa Iso permette una miscelaal 2% di. Il test di Sfbm, commissionato proprio dal Comitato Iso e condotto con le Università di Milano e Pisa, apre nuovi scenari per la decarbonizzazione dei trasporti. Aumentando la percentuale dinei serbatoi di, si riducono ledi Co2. Il test di Sfbm ha dimostrato che nei serbatoi attuali di auto, camion e autobus ala percentuale dipuò essere portataal 25%, senza rischi per la sicurezza.