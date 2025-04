.com - Calcio Giovanile / La Juniores del Borghetto è campione provinciale, mister Polzonetti celebra la vittoria

Ladella società dimonsanvitese vince il campionatodopo oltre 30 anni e dopo aver rimesso in piedi la categoria nell’estate scorsa. Un traguardo fondamentale ad aprire la strada ale al futuro calcistico in ottica prima squadra.Emanuele, ex calciatore della Jesina: “All’inizio nessuno ci avrebbe scommesso, ma noi ci abbiamo sempre creduto, il lavoro costante di squadra ripaga sempre. E ora, dritti verso il Campionato Regionale”. Venerdì 11 aprile, squadra e staff verrano ricevuti in Comune dal Primo Cittadino Thomas Cillo.MONTE SAN VITO, 3 aprile 2025 – Aria di festeggiamenti in quel di Monte San Vito, anzi. La frazione del borgo marchigiano riparte dai giovani e lo fa nella maniera migliore possibile. Vincendo il campionato di categoria