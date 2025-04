Iltempo.it - "Non volevo ucciderla, è stato un raptus". Cosa ha confessato l'omicida di Ilaria Sula

C'è una telecamera di videosorveglianza che ha immortalato nel pomeriggio del 26 marzo il passaggio dell'auto con cui Mark Antony Samson ha trasportato il cadavere di, la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Roma e ritrovata senza vita in un'area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all'interno di un valigione. La telecamera si trova a poche centinaia di metri dal luogo dove il giovane, reoconfesso, ha abbandonato il cadavere il giorno dopo la scomparsa, intorno alle 18. L'ultimo messaggio vocale della studentessa risale invece alla sera del 25 marzo quando si sono perse le sue tracce. Il lavoro degli investigatori ora è finalizzato a ricostruire le 22 ore intercorse tra la scomparsa della ragazza e quando èabbandonato il corpo. Tuttora al vaglio degli inquirenti resta la posizione dei genitori, sentiti ieri in questura, che erano presenti nell'appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, quando il giovane ha ucciso con diverse coltellate la studentessa.