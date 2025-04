Lecceprima.it - Sant’Isidoro, spostamento sperimentale per il mercato: da domenica bancarelle in via Leuca

Leggi su Lecceprima.it

(Nardò) - Una novità per i frequentatori delle della marina neretina diche a partire dal prossimo 6 aprile, in via, si svolgerà nell’area parcheggio di via. Lodeldall’area Jolly Mare alla nuova location.