Iltempo.it - Toffaloni condannato a 30 anni ma niente pena: per la Svizzera il reato è prescritto

Marco, accusato di essere uno degli esecutori materiali della strage di piazza della Loggia che il 28 maggio 1974 provocò 8 morti e oltre cento feriti, è statoa 30di carcere dal Tribunale per i Minorenni di Brescia. Lo si apprende da fonti legali. La sentenza accoglie la linea della procura: la pm Caty Bressanelli aveva chiesto la condanna a 30, il massimo dellapossibile nel caso di minori. L'allora 16enne, oggi cittadino svizzero, è ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attentato insieme a Roberto Zorzi, allora maggiorenne e danegli Stati Uniti, il cui processo è in corso davanti alla Corte d'Assise di Brescia., all'epoca gravitante nell'ordine della formazione di destra eversiva Ordine nuovo (come Zorzi), sarebbe ritratto in una fotografia scattata in piazza della Loggia subito dopo la strage.