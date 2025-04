Selvaggia Lucarelli attacca il critico Aldo Grasso L’accusa di maschilismo nei suoi pezzi sulle conduttrici Marcuzzi e Cucciari

Leggi su Open.online

nella sua newsletter iltelevisivoraccogliendo alcuniarticoli, apparsi sul Corriere della Sera, dove se la prende conin diversi programmi. «Ero rimasta, qualche settimana fa, a una recensione su Splendida cornice in cui definiva la psicologa Ameya Canovi ‘una pseudoqualcosa d’origine brasiliana’. Giuro, ha scritto esattamente così. E non sul taccuino che porta nel taschino assieme al fazzoletto per la forfora sulla giacca, ma sul Corriere della Sera», scrive. La firma del Fatto Quotidiano ricorda anche le osservazioni cheha fatto contro Geppiche ha usato termini troppo complessi come «defusione». «Insomma, come si permettono queste donne di fare approfondimento culturale, anziché un balletto. Anzi no, non gli va bene neppure il balletto», scrive.