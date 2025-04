Quicomo.it - Rottweiler chiude le portiere da solo e resta bloccato in auto: salvato dai vigili del fuoco

Mattinata movimentata, ma a lieto fine, per un simpaticoe i suoi umani. Oggi, mercoledì 3 aprile 2025, intorno alle 11:30, ideldel comando centrale di via Valleggio sono intervenuti in via Di Vittorio a Como per un soccorso che ha richiesto delicatezza, attenzione e una.