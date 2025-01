Ilrestodelcarlino.it - Il mondo del calcio in lutto: morto mister Sergio Macellari

Macerata, 20 gennaio 2025 – Ilpiange la scomparsa di un maestro perché così tanti ex giocatori ricordano, a lungo calciatore della Maceratese tra gli anni ‘50 e ‘60 e poi allenatore nelle formazioni giovanili cittadine. Aveva 86 anni. La notizia in un attimo ha fatto il giro in città e sui social. “– ricorda Roberto Lattanzi, ex giocatore di Maceratese, Milan, Spal – è stato il mio primo allenatore e mi ha fatto innamorare del. Ha sempre avuto una parola d’aiuto e confortante per tutti. Mi aspettava allo stadio nella mia prima esperienza da allenatore e anche in quella fase aveva la parola giusta. È stata una persona importante nel mio percorso”. Anche l’ex sindaco Romano Carancini è stato guidato sul campo da. “– ricorda – è stato innanzitutto un educatore, un maestro sul piano umano.