Fondo transizione industriale con 400 milioni di aiuti alle imprese domande dal 5 febbraio

Un nuovo aiutoarriva dal Ministero dellee del Made in Italy. Si tratta delper il sostegno alla, vale a dire contributi aperduto destinatimanifatturiere che intendano perseguire alcune specifiche finalità in linea con la strategia di adeguamento del sistema produttivo italianopolitiche Ue sulla lotta al cambiamenti climatico. Lesi aprono il 5. Vediamo meglio come funziona ile chi può richiedere il contributo.Gli obiettivi delsostegno2025Ilper il sostegno allaha una dotazione di 400di euro (a valere sulle risorse della Misura M1C2 – Investimento 7 del Pnrr, sotto-investimento 1), sotto forma di contributi aperduto.