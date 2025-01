Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Fikayo Tomori alla Juventus? Ecco la decisione

Il difensore deldice no al trasferimentocome cambia ildel DiavoloSi complica la cessione di. Nonostante sembrava che la Vecchia Signora si fosse portata avanti nella trattativa, il Corriere dello Sport sottolinea come ci sia stato un brusco rallentamento nell’affare. Ricordiamo che il club bianconero aveva già formulato l’offerta da far recapitare in via Aldo Rossi, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro.La richiesta delsi aggirava, invece, sui 30 milioni. Per sbloccare la trattativa, però, serviva il via libera del difensore inglese, che secondo le ultime indiscrezioni non sarebbe arrivato., infatti, si trova molto bene ao e non ha alcuna intenzione di lasciare i rossoneri, specialmente a metà della stagione.