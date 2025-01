Biccy.it - Viola Valentino contro Riccardo Fogli: “Cosa mi ha fatto con Patty Pravo”

Leggi su Biccy.it

ha recentemente espresso il suo disappunto nei confronti dell’ex marito. I due artisti sono stati sposati per 23 anni, ma la loro unione si è conclusa quando lui ha intrapreso una relazione con, evento che all’epoca suscitò notevole scalpore.In una recente intervista a La Volta Buona di Caterina Balivo,ha ricordato quel periodo definendolo uno dei momenti più dolorosi della sua vita e ammettendo chenon meritava tale trattamento. “È stato uno dei momenti più brutti e dolorosi.non se lo meritava e cercai di farmi perdonare in tutti i modi. Come la prese quando gli dissi che ero innamorato di? Non posso dirlo. L’amore cresce, si moltiplica, a un certo punto ti travolge nel bene e nel male”.in tv e sui socialLe dichiarazioni dihanno provocato la reazione di, che ha utilizzato i social per esprimere il suo disappunto, accusando l’ex marito di ricordare dettagli della relazione con, ma di trascurare i 23 anni trascorsi insieme a lei.