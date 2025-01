Juventusnews24.com - Tomori Juventus, la deludente prestazione dello Stadium ha cambiato le carte in tavola: cosa succede ora

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, lahaleinora sul fronte difensore e le possibili mosseIntervenuto sul proprio profili X Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul calciomercato. Tra gli obiettivi principali per la difesa c’è anche Fikayo, ma il centrale del Milan non sembra più convincere.Stando a quanto si apprende le valutazioni tecniche (e non solo quelle economiche) non convincono la dirigenza bianconera anche alla luce delladi ieri nonostante i rossoneri avessero aperto. Per questo motivo si potrebbe cambiare obiettivo: occhio a Kelly.Leggi sunews24.com