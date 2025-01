Oasport.it - Rugby, in Serie A elite cade Rovigo. Vincono Mogliano, Petrarca e Lyons

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa la nona giornata, e ultima del girone d’andata, del massimo campionato italiano die nella giornata di oggi si sono giocati gli ultimi tre match in programma. In campo sono scese Rangers Vicenza –Padova, Lazio –Piacenza eVeneto –. Ecco come è andata.Colpaccio delche al Quaggia ha battuto19 e 12; con il XV di Casellato che in classifica supera Rangers Vicenza ed HBS Colorno. Perdono, invece, una posizione i rovigiani scavalcati dalPadova che ì ha espugnato il campo di Vicenza superando il Rangers 36 a 14. Nell’altro match di giornata fondamentale vittoria del Sitavsulla Lazioper 26-20, che si porta a +9 sui romani, fanalino di coda della massima divisione nazionale maschile.– NONA GIORNATAViadana 1970 – ValoEmilia 48-0Fiamme Oro – HBS Colorno 1975 50-27Rangers R.