Quotidiano.net - Il Partito Democratico sostiene 5 referendum per lavoro e cittadinanza

Leggi su Quotidiano.net

"Ilsosterrà i 5, è pronto a dare il suo contributo per agevolare la più ampia partecipazione al voto". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a immagine di un incontro, al Nazareno, con il segretario della Cgil Maurizio Landini per promuovere ilsul. "Anzitutto bisogna informare le persone che l'8 e il 9 giugno si vota. Si vota per deiche vogliono contrastare la precarietà, aumentare la sicurezza di chi lavora nel Paese. La Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul, ma suldignitoso, suldi qualità, sulnon precario, non povero, sulpiù sicuro. Andremo a votare anche per affermare il diritto di, di tutte quelle persone a cui dopo tanto tempo in Italia è ancora negato.