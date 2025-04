Valeria Marini balla la coreografia di Chiamo io chiami tu la reazione di Gaia quando ha visto il video

Valeria Marini sulle note della canzone Chiamo io, chiami tu. La reazione di Gaia non si è fatta attendere. Leggi su Fanpage.it Uno dei momenti più virali dell'ultima puntata di Ne vedremo delle belle è stato il balletto disulle note della canzoneio,tu. Ladinon si è fatta attendere.

Ne parlano su altre fonti Valeria Marini balla la coreografia di Chiamo io chiami tu: la reazione di Gaia quando ha visto il video. Ne vedremo delle belle, le pagelle della seconda puntata. Valeria Marini risponde in maniera esemplare all'offesa su Instagram. Gaia commenta Valeria Marini che canta e balla Chiamo Io Chiami Tu. Valeria Marini canta e balla “Chiamo Io Chiami Tu”: Gaia reagisce al video virale su TikTok. Valeria Marini replica la coreografia di Chiamo io chiami tu.

Lo riporta mondotv24.it: Valeria Marini canta e balla “Chiamo Io Chiami Tu”: Gaia reagisce al video virale su TikTok - Valeria Marini balla e canta Chiamo Io Chiami Tu di Gaia in diretta TV. Il video diventa virale e arriva anche il commento della cantante ...

Riporta novella2000.it: Valeria Marini replica la coreografia di Chiamo io chiami tu - Proprio la Marini, a sorpresa, ha replicato l’ormai celebre e famosa coreografia di Chiamo io chiami tu di Gaia e naturalmente il momento ha strappato un sorriso a tutti i telespettatori. L’esibizione ...

Scrive donnapop.it: La rabbia di Valeria Marini, scappa via furiosa e viene rincorsa: ecco cosa è successo - Valeria Marini è una furia e così non l'avete mai vista ... era un po’ arrabbiata perché abbiamo votato un po’ contro di lei. Ma onestamente la sua coreografia… Secondo me è arrabbiata“, ha commentato ...