Piazza Alario restyling anche per la fontana

Piazza Alario a Salerno. Dopo il primo intervento di restyling completato due anni fa, il Comune di Salerno, grazie al finanziamento della banca, va ad intervenire sull’area ancora non interessata da lavori. In particolare i fondi serviranno ad intervenire sulla storica fontana artistica, annerita e danneggiata dal tempo. Il restauro scientifico sarà effettuato a cura di professionisti. L’intervento prevede anche il posizionamento e l’esposizione di un’opera artistica realizzata dall’artista Bruno Gambone e la creazione di uno spazio dedicato agli anziani con l’istallazione di attrezzi per il fitness. Il progetto di riqualificazione è frutto di un rapporto di collaborazione pubblico privato. Anteprima24.it - Piazza Alario, restyling anche per la fontana Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiAmmonta a 47.000 € il finanziamento messo a disposizione dalla fondazione Monte Pruno attraverso la quale sarà valorizzataa Salerno. Dopo il primo intervento dicompletato due anni fa, il Comune di Salerno, grazie al finanziamento della banca, va ad intervenire sull’area ancora non interessata da lavori. In particolare i fondi serviranno ad intervenire sulla storicaartistica, annerita e danneggiata dal tempo. Il restauro scientifico sarà effettuato a cura di professionisti. L’intervento prevedeil posizionamento e l’esposizione di un’opera artistica realizzata dall’artista Bruno Gambone e la creazione di uno spazio dedicato agli anziani con l’istallazione di attrezzi per il fitness. Il progetto di riqualificazione è frutto di un rapporto di collaborazione pubblico privato.

Ne parlano su altre fonti Piazza Alario, restyling anche per la fontana. Piazza Alario, parte il progetto di riqualificazione: la presentazione al Comune. Piazza Alario: al via un nuovo intervento di restyling, il progetto. Salerno, Pessolano (Oltre): “Il sindaco si candida alle provinciali mentre molti luoghi cadono a pezzi”. Riqualificazione Piazza Alario a Salerno con il sostegno di Fondazione e Banca Monte Pruno. Salerno, Pessolano: "Il sindaco pensa alle Provinciali ma la città cade a pezzi".

Secondo ilmessaggero.it: Sabaudia si rinnova: restyling di cinema, torre e fontana che diventerà musicale - IL PROGETTO Sabaudia ha festeggiato la chiusura del 90° anniversario dell'inaugurazione con una serie di appuntamenti all'insegna di cultura, musica, danza e street food. Al centro ...

Scrive msn.com: Salerno, in arrivo un nuovo intervento di riqualificazione in Piazza Alario - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Secondo roma.corriere.it: L'assurdo caso di Piazza Navona, al buio da mesi dopo il restauro della fontana. «L'illuminazione? Non era finanziata» - La Fontana dei quattro fiumi a piazza Navona ... il risultato è che da più di tre mesi le fontane di piazza Navona, fresche di restyling, sono al buio. I commercianti: «Paesaggio spettrale ...