Non mangio zuccheri né carboidrati ma in Italia non riesco a stare a dieta Vorrei comprare una casa in Toscana parla Katherine Kelly Lang la Brooke di Beautiful

Italiani come l'iconica, volitiva (e spesso sfortunata in amore) Brooke Logan della soap opera Beautiful. Ma Katherine Kelly Lang, 62 anni, l'attrice che le presta il volto dal 1987, è molto più del suo personaggio. In un'intervista a Vanity Fair Italia, si racconta tra passioni sportive, amore incondizionato per l'Italia e una filosofia di vita all'insegna della positività, senza tralasciare qualche confessione sulla sua "dieta flessibile"."Segue una dieta particolare?" le chiede il giornalista. La risposta è netta: "Cerco di mangiare sano. Di base, evito gli zuccheri e i carboidrati". Un regime ferreo? Non proprio, soprattutto quando mette piede nel Belpaese: "Quando sono in Italia mi prendo una vacanza da questo regime alimentare. Il vostro cibo è troppo buono!" confessa ridendo.

