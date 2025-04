Colpita da emorragia cerebrale la figlia del politico locale morta dopo giorni di agonia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito una famiglia italo-slovacca, lasciando dietro di sé dolore, sgomento e un’eco di commozione che ha attraversato confini e comunità. Una bambina di appena cinque anni èin seguito a una violenta, un evento fulmineo che ha stroncato la sua giovane esistenza senza alcun preavviso. Era il 9 aprile quando, in una mattina come tante, la piccola ha iniziato a sentirsi male. La madre, con prontezza e disperazione, ha chiamato i soccorsi, ma fin da subito le condizioni si sono mostrate gravissime.>>“Ho avuto una storia con lui”. E Jessica Selassié spiattella il nome del famoso. Quindi avevano ragione. Chi èLa corsa in ospedale è stata immediata. La bambina è stata trasferita con urgenza in una struttura sanitaria a Pezinok, poco distante da Bratislava.