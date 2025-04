Luca Guadagnino a Che tempo che fa Queer censurato in Turchia mi son sempre chiesto se l’hanno visto veramente

Turchia, doveva andare al Festival di Mubi, ma lo Stato l’ha bloccato per disordini morali che avrebbe potuto provocare. Mi son sempre domandato se l’hanno visto veramente o se si sono basati sulla trama”. Così Luca Guadagnino, intervistato a Che tempo che fa, ha parlato del suo ultimo film “Queer”.Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)L'articolo Luca Guadagnino a Che tempo che fa: “Queer censurato in Turchia, mi son sempre chiesto se l’hanno visto veramente” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Luca Guadagnino a Che tempo che fa: “Queer censurato in Turchia, mi son sempre chiesto se l’hanno visto veramente” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “La prima censura grossa al film è stata in, doveva andare al Festival di Mubi, ma lo Stato l’ha bloccato per disordini morali che avrebbe potuto provocare. Mi sondomandato seo se si sono basati sulla trama”. Così, intervistato a Cheche fa, ha parlato del suo ultimo film “”.Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)L'articoloa Cheche fa: “in, mi sonse” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ne parlano su altre fonti Che Tempo Che Fa | Intervista Luca Guadagnino | Video. Luca Guadagnino a Che tempo che fa: “Queer censurato in Turchia, mi son sempre chiesto se l’hanno…. Che Tempo Che Fa, Luca Guadagnino su Queer: "Censurato in Turchia". NOVE * “CHE TEMPO CHE FA“: 13/4 ORE 19.30 «TRA GLI OSPITI DI FABIO FAZIO, WHOOPI GOLDBERG - LUCA GUADAGNINO - GIORGIO PANARIELLO» (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO). Whoopi Goldberg, Ligabue, Luca Guadagnino: tutti gli ospiti stasera a “Che tempo che fa”. Che Tempo Che Fa: gli ospiti della puntata del 13 aprile 2025.

Nota di leggo.it: Che tempo che fa, le pagelle: Giorgio Panariello dimagrito (7.5), Whoopi Goldberg e i pesci di Fazio (9), Luciana Littizzetto suora (6) - Da Walter Veltroni a Luca Guadagnino fino a Luciano Ligabue e Giorgio Panariello. Come ogni domenica sera Fabio Fazio ha accolto nello studio di Che tempo che fa molti ospiti per parlare di ...

Si apprende da fanpage.it: Luca Guadagnino: “Hanno censurato il mio film in Turchia per disordini morali, mi sono chiesto se l’hanno visto” - Il regista italiano, ospite a "Che Tempo Che Fa", ha parlato del suo ultimo film "Queer" con Daniel Craig tratto dal romanzo di Burroughs ...

Segnala libero.it: Guadagnino: "Queer "censurato in Turchia? Mi chiedo se lo hanno visto - Così Luca Guadagnino, ospite di "Che tempo che fa" sul Nove, intervistato da Fabio Fazio sulla censura in Turchia per il suo ultimo film "Queer".