Cnpr forum tra dazi e crisi internazionali cresce la percezione di sfiducia di cittadini e imprese

Al di là delle percezioni che vanno rispettate, dobbiamo guardare i dati oggettivi a livello economico. L'Italia ha il Pil che cresce più della Germania e ha il record di occupazione della storia repubblicana. La disoccupazione che non era così bassa da 18 anni, l'Italia ha la bilancia commerciale positiva, ha il deficit sotto controllo con il rapporto deficit – Pil che sta scendendo. Questi sono razionali economici importanti, il sistema bancario tiene e un sistema produttivo che si sta dimostrando all'altezza delle sfide del tempo presente. Dobbiamo considerare che stiamo attraversando una vera e propria guerra commerciale con i dazi che gli Stati Uniti d'America stanno mettendo in atto. In questo scenario è normale che ci siano paura e incertezze da parte di cittadini e imprese ma ciò che conta è che l'Italia oggi gode di un alto tasso di fiducia nel mondo, è considerata un'alleata fedele, leale, importante a livello europeo e transatlantico.

Come scrive iltempo.it: Cnpr forum, tra dazi e crisi internazionali cresce la percezione di sfiducia di cittadini e imprese - “Al di là delle percezioni che vanno rispettate, dobbiamo guardare i dati oggettivi a livello economico. L’Italia ha il Pil che ...

Come scrive dire.it: Cnpr forum, le sfide della sostenibilità in un mondo sempre più indebitato - NAPOLI – “Il debito italiano è in gran parte detenuto da cittadini italiani, che continuano a mostrare fiducia nel Paese. Tuttavia, è essenziale che venga utilizzato per investimenti produttivi e non ...

Riporta msn.com: Cnpr forum, le sfide della sostenibilità economica in un mondo sempre più indebitato - Tremaglia (FdI): “Incentivare investimenti che aiutino l’economia reale a sostenere il sistema Paese”. Turco (M5s): “Crescita stagnante mette in discussione affidabilità del Paese”. De Palma (FI): “St ...