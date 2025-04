James Cameron cambia idea solo l’IA aiuterà il cinema a sopravvivere

l’IA non può scrivere sceneggiature o dirigere un film. Ma può tagliare di molto i costi degli effetti speciali. Senza sacrificare però i lavoratori. Dday.it - James Cameron cambia idea: solo l’IA aiuterà il cinema a sopravvivere Leggi su Dday.it A detta del famoso regista canadese,non può scrivere sceneggiature o dirigere un film. Ma può tagliare di molto i costi degli effetti speciali. Senza sacrificare però i lavoratori.

Ne parlano su altre fonti James Cameron cambia idea: solo l’IA aiuterà il cinema a sopravvivere. James Cameron sull’Intelligenza Artificiale, i suoi costi e i benefici. Avatar: Fuoco e Cenere sarà più lungo di Avatar 2, James Cameron: "Avevo troppe idee". Come Terminator diventò un riferimento culturale. James Cameron conferma di essere al lavoro su un progetto "segreto" di Terminator. Avatar, l’idea del film nacque da un furto di James Cameron: ecco come andò davvero.

Secondo msn.com: James Cameron sull’Intelligenza Artificiale, i suoi costi e i benefici - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Scrive sentieriselvaggi.it: James Cameron e IA: meno costi senza licenziamenti - James Cameron si è da poco unito all'amministrazione di Stability AI, per trovare un modo economico per fare cinema ad alto budget ...

Nota di hollywoodreporter.com: James Cameron Is Sizing Up AI With the Idea That It Can Cut the Cost of a Blockbuster in Half - By Alex Weprin Media & Business Writer And yet, Cameron acknowledges that the ability to create content that mimics great talents is undeniably interesting, and mirrors what he himself does in his ...