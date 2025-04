Tgcom24.mediaset.it - Bangladesh: carri canti e balli per festeggiare il nuovo anno

Migliaia di cittadini delsono scesi in piazza a Dhaka per celebrare il primo giorno dell'bengalese 1432. "È bello vedere le personeilcon gioia ed entusiasmo in unlibero dalla dittatura", ha detto uno dei partecipanti.