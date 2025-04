Retegui sempre più vicino a Inzaghi 23 goal con l’Atalanta ed eguagliata quella leggenda nerazzurra

Retegui eguaglia Duvan Zapata per goal realizzati in campionato in una stagione con l’Atalanta (e ora l’assalto a Filippo Inzaghi) Mateo Retegui è ritornato al goal così come è ritornata alla vittoria dell’Atalanta, e nel mezzo ovviamente l’ennesimo record che gli consente di salire nell’olimpo dei cannonieri nerazzurri: soprattutto dopo la rete contro il . Calcionews24.com - Retegui sempre più vicino a Inzaghi: 23 goal con l’Atalanta ed eguagliata quella leggenda nerazzurra Leggi su Calcionews24.com Mateoeguaglia Duvan Zapata perrealizzati in campionato in una stagione con(e ora l’assalto a Filippo) Mateoè ritornato alcosì come è ritornata alla vittoria del, e nel mezzo ovviamente l’ennesimo record che gli consente di salire nell’olimpo dei cannonieri nerazzurri: soprattutto dopo la rete contro il .

Ne parlano su altre fonti Mateo Retegui è tornato, ora sei partite per raggiungere e superare Inzaghi 1996/97. Retegui fa sognare Bergamo: "Voglio la Champions, ma i record possono aspettare". Festa Atalanta e Bologna ko: Retegui "vede" Inzaghi, Gasperini davanti alla Juve. Festa Atalanta e Bologna ko: Retegui "vede" Inzaghi, Gasperini davanti alla Juve. Retegui da record: nel mirino Inzaghi e la Scarpa d'oro. Retegui punta Inzaghi, il record in Serie A si avvicina sempre più.

Nota di calcionews24.com: Retegui sempre più vicino a Inzaghi: 23 goal con l’Atalanta ed eguagliata quella leggenda nerazzurra - Mateo Retegui eguaglia Duvan Zapata per goal realizzati in campionato in una stagione con l’Atalanta (e ora l’assalto a Filippo Inzaghi) Mateo Retegui è ritornato al goal così come è ritornata alla vi ...

Nota di corrieredellosport.it: Festa Atalanta e Bologna ko: Retegui "vede" Inzaghi, Gasperini davanti alla Juve - Il bomber nerazzurro fa 23 in campionato e avvicina il record di Pippo, Pasalic raddoppia e stende la squadra di Italiano: controsorpasso su Tudor ...

Si apprende da sport.virgilio.it: Atalanta-Bologna 2-0 pagelle: Retegui fa tutto ma attacca Gasperini. Lucumi-Beukema mettono a rischio la Champions - Serie A 2024-25, 32a giornata, Atalanta-Bologna, 2-0, i top e flop: Retegui gol e assist. Bene Bellanova (assist per l'italo-argentino). Sorpresa Pasalic che non segnava da 5 mesi in Serie A ...