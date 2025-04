Sport.quotidiano.net - Arno Laterina. Il goal salvezza del giovane Cacciapuoti e la dedica al nonno scomparso in settimana

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 14 aprile 2025 – L’Castiglioniconquista ladiretta all’ultima giornata nel Girone I del campionato di Seconda Categoria, al termine di una stagione altalenante che si è chiusa però con il sorriso. Decisivo il 2-0 contro il Badia Agnano, un risultato che ha scritto due destini opposti: gioia per i padroni di casa, retrocessione per gli ospiti. A mettere il sigillo finale sul match è stato ilMirko, che ha trasformato con freddezza un calcio di rigore ed ha poi rivolto lo sguardo e le braccia al cielo,ndo quel gol alDomenico, recentemente. Un gesto semplice, ma istintivo, che ha aggiunto un pizzico di umanità ad una sfida già tesa dal punto di vista sportivo. IlMirkoha dimostrato di saper reggere la pressione in un momento cruciale per la stagione del, mettendo la sua firma sul successo per 2-0 sul Badia Agnano, con tanto dicommuovente.