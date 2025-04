Nucleare nuovo colloquio Usa Iran sarà sabato a Roma Tajani Ci confermiamo capitale della pace

capitale italiana. Fonti del Governo hanno confermatoL'articolo Nucleare, nuovo colloquio Usa-Iran sarà sabato a Roma. Tajani: “Ci confermiamo capitale della pace” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Nucleare, nuovo colloquio Usa-Iran sarà sabato a Roma. Tajani: “Ci confermiamo capitale della pace” Leggi su Ildifforme.it La notizia è stata diffusa dal sito Axios riferendo che il dialogo avviato in Qatar la scorsa settimana proseguirà nellaitaliana. Fonti del Governo hanno confermatoL'articoloUsa-: “Ci” proviene da Il Difforme.

Ne parlano su altre fonti Usa-Iran, il secondo colloquio sul nucleare si terrà a Roma. Usa-Iran, prove di dialogo: colloqui indiretti sul nucleare in Oman. «Incontri costruttivi e promettenti». Iran-Usa: sabato nuovi colloqui in Oman sul nucleare, incognite sulla strategia di Trump. Usa-Iran, prove di dialogo: colloqui indiretti sul nucleare in Oman. «Incontri costruttivi e promettenti». Nucleare iraniano, il regime di Teheran è diviso sui colloqui con gli Usa (nonostante le minacce di Trump). Trita Parsi: "Un accordo Usa-Iran è possibile se i colloqui riguarderanno solo il nucleare" (di N. Boffa).

Come scrive askanews.it: Iran e Usa rilanciano il confronto sul nucleare, prossima tappa Roma - Roma, 14 apr. (askanews) – Washington e Teheran hanno ripreso i colloqui per rilanciare il confronto diplomatico sulla questione del nucleare iraniano. Dopo l’incontro di sabato in Oman si prospetta u ...

Lo riporta msn.com: Sabato a Roma faccia a faccia Usa-Iran sul nucleare - Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è atteso in visita a Teheran questa settimana, prima del secondo round di colloqui fra Usa e Iran ...

Secondo ilfattoquotidiano.it: Nucleare, il secondo round di colloqui Usa-Iran si terrà a Roma - Dopo la prima tornata di sabato in Oman, secondo Axios nella Capitale gli inviati di Washington e Teheran dialogheranno senza intermediari ...