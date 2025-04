Anteprima24.it - Rissa tra ragazzi a Giugliano, video virale sui social

Tempo di lettura: 2 minutiSta diventandosuiundi unaavvenuta, tra giovanissimi, nella serata di ieri in piazza Gramsci, a. Per cause ancora da accertare due gruppi disono venuti alle mani seminando il panico tra le tante persone che stavano passeggiando. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine. I protagonisti dellasi sono dileguati ma potrebbero essere presto identificati.Un grave episodio di violenza che ripropone la necessità di rafforzare i controlli tra piazza Gramsci e via Iodice, una strada aperta da qualche che corre lungo il perimetro della scuola elementare “Mena Morlando” e che è diventata il luogo di ritrovo di centauri che si sfidano a tutta velocità mettendo così a repentaglio l’incolumità dei passanti.Ma non solo. Giovani che schiamazzano togliendo il sonno ai residenti palazzi che affacciano sulla piazza e sulla stessa via Iodice.