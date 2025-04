Tpi.it - Vademecum per capire RTP e volatilità nei giochi da casino

Leggi su Tpi.it

Ogni gioco da casinò presenta un RTP (Return to Player), un parametro che indica la percentuale media di denaro che il gioco restituisce ai giocatori nel lungo periodo. Questo valore, espresso in percentuale, aiuta aqualioffrono probabilità migliori rispetto ad altri. Un RTP del 97% suggerisce che, su 100€ giocati, circa 97€ tornano ai giocatori sotto forma di vincite, mentre il resto rappresenta il margine del banco.Ida tavolo come il blackjack e la roulette possiedono generalmente un RTP più elevato rispetto alle slot, poiché permettono di applicare strategie che incidono sulle probabilità di vincita. Il blackjack, per esempio, offre un RTP che può superare il 99% quando il giocatore applica la strategia base in modo corretto. La roulette europea, con un solo zero, garantisce un RTP del 97,3%, mentre quella americana, con il doppio zero, riduce questa percentuale al 94,74%.