Denuncia la compagna per sottrazione internazionale di minore 8220Trattiene nostro figlio da quasi sei anni in Germania8221

anni e mezzo un papà ha potuto vedere il figlio solo pochi giorni. Questo perché la madre, di nazionalità tedesca, ha fatto ritorno in Germania impedendogli di vederlo. L'uomo ha sporto Denuncia per sottrazione internazionale di minore: "Non si può dire a un padre di dimenticare suo figlio". Leggi su Fanpage.it Negli ultimi cinquee mezzo un papà ha potuto vedere ilsolo pochi giorni. Questo perché la madre, di nazionalità tedesca, ha fatto ritorno in Germania impedendogli di vederlo. L'uomo ha sportoperdi: "Non si può dire a un padre di dimenticare suo".

