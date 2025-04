Guerra commerciale Trump tira dritto Ci saranno dazi anche sui semiconduttori La Cina blocca l’export di diverse terre rare

Guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non scende di intensità. Anzi, semmai continua ad aumentare con il passare dei giorni. Donald Trump ha anticipato che in settimana saranno annunciate nuove tariffe sui semiconduttori. «I dazi entreranno in vigore in un futuro non lontano», ha assicurato il presidente americano. La risposta della Cina non si è fatta attendere. Ed è una risposta di quelle che rischiano di far crollare interi settori dell’economia occidentale. Secondo il New York Times, Pechino ha sospeso l’export di diversi metalli, magneti e materiali critici delle terre rare, minacciando di fatto il blocco delle forniture all’Occidente di componenti essenziali per l’industria bellica, elettronica, automobilistica, aerospaziale e non solo.Pechino sfodera l’arma delle terre rareSecondo il quotidiano statunitense, la Cina sta elaborando un nuovo sistema di regolamentazione che, una volta entrato in vigore, potrebbe impedire definitivamente alle forniture di raggiungere alcune aziende, tra cui gli appaltatori militari americani. Leggi su Open.online Latra Stati Uniti enon scende di intensità. Anzi, semmai continua ad aumentare con il passare dei giorni. Donaldha anticipato che in settimanaannunciate nuove tariffe sui. «Ientreranno in vigore in un futuro non lontano», ha assicurato il presidente americano. La risposta dellanon si è fatta attendere. Ed è una risposta di quelle che rischiano di far crollare interi settori dell’economia occidentale. Secondo il New York Times, Pechino ha sospesodi diversi metalli, magneti e materiali critici delle, minacciando di fatto il blocco delle forniture all’Occidente di componenti essenziali per l’industria bellica, elettronica, automobilistica, aerospaziale e non solo.Pechino sfodera l’arma delleSecondo il quotidiano statunitense, lasta elaborando un nuovo sistema di regolamentazione che, una volta entrato in vigore, potrebbe impedire definitivamente alle forniture di raggiungere alcune aziende, tra cui gli appaltatori militari americani.

