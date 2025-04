Bubinoblog - È SEMPRE MEZZOGIORNO: ECCO QUANDO VEDREMO L’ULTIMA PUNTATA DEL COOKING SHOW

Con È! Rai1 all’ora di pranzo è diventata molto più competitiva di un tempo. Il trucco sta tutto nella semplicità e nell’allegria che Antonella Clerici, ogni giorno, porta nella case degli italiani.Con quasi 900 puntate all’attivo, il programma culinario di Rai1 sta per chiudere un’altra stagione di grandi successi. Si tratta già della quinta edizione che ha anche visto un rialzo nel gradimento del pubblico tradotti in ascolti tv.BubinoBlog è in grado di anticiparvi chedel programma andrà in onda il 30 maggio 2025 alle 11:50 circa. Antonella Clerici tornerà a settembre con il confermatissimoe i vari The Voice di sera.L'articolo ÈDELproviene da BUBINO.