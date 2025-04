Atflow debutta la nuova società di import firmata Autotorino Obiettivi e strategie

Obiettivi di Atflow, la società di importazione al 100% di Autotorino che l’altro a giorno a Milano, in occasione della Design Week, ha presentato il marchio cinese XPeng (100.000 auto consegnate nel primo trimestre del 2025, +300% rispetto a un anno fa), uno dei tre dei quali ha l’esclusiva per l’Italia. Gli altri sono la britannica Ineos e la coreana KGM, la ex Ssangyong, la cui gamma verrà presentata agli inizi di maggio in Toscana.Alla domanda se la nuova azienda abbia già in mente di importare i veicoli di altre case, Mattia Vanini, il presidente, risponde così: “Abbiamo attivato già da oltre due anni un percorso esplorativo approfondito su brand sostanzialmente in ogni regione del mondo e senza pregiudizio alcuno. Ilfattoquotidiano.it - Atflow, debutta la nuova società di import firmata Autotorino. Obiettivi e strategie Leggi su Ilfattoquotidiano.it Trentacinquemila veicoli l’anno tra un lustro e altri mercati. Sono glidi, ladiazione al 100% diche l’altro a giorno a Milano, in occasione della Design Week, ha presentato il marchio cinese XPeng (100.000 auto consegnate nel primo trimestre del 2025, +300% rispetto a un anno fa), uno dei tre dei quali ha l’esclusiva per l’Italia. Gli altri sono la britannica Ineos e la coreana KGM, la ex Ssangyong, la cui gamma verrà presentata agli inizi di maggio in Toscana.Alla domanda se laazienda abbia già in mente diare i veicoli di altre case, Mattia Vanini, il presidente, risponde così: “Abbiamo attivato già da oltre due anni un percorso esplorativo approfondito su brand sostanzialmente in ogni regione del mondo e senza pregiudizio alcuno.

