Trump e la rivelazione su Sumy È stato un orribile errore dei russi GUARDA

"Penso che siaterribile. E mi èdetto che hanno commesso un. Ma penso che sia una cosa". In questo modo il presidente americano Donaldha commentato l'attacco sferrato dallaa suche ha causato la morte di almeno 34 persone, compresi due bambini (in totale 7 minorenni), e provocato 119 (5 bambini) feriti nella domenica delle Palme. "Penso che l'intera guerra sia una cosa. Penso che il fatto che quella guerra sia iniziata sia un abuso di potere. Questo Paese non avrebbe mai permesso che quella guerra iniziasse se fossipresidente. Quella guerra è una vergogna'', ha aggiunto ''il presidente americano", definendo quella in corso "la guerra di Biden" e dicendo che "sto solo cercando di fermarla in modo da poter salvare molte vite". Le domande dei giornalisti si sono concentrate sul termine "" usato dal presidente.