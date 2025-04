Banconote false vendute su Telegram scoperta una rete criminale tra Italia ed estero

Leggi su Citypescara.com

Su delega della Procura, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria – Gruppo Antifalsificazione Monetaria (GAM) e il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno eseguito perquisizioni e sequestri nei confronti di due soggetti indagati per reati legati alla falsificazione e distribuzione di valuta.Le indagini, condotte dai Reparti Speciali delle Fiamme Gialle, hanno rivelato l’esistenza di due veri e propri centri di produzione e stoccaggio die monete contraffatte, allestiti all’interno delle abitazioni degli indagati. Sono stati individuati inoltre profili e canali social utilizzati per la vendita illegale di valuta falsificata e di sostanze stupefacenti, con transazioni avvenute anche in numerosi paesi stranieri.La collaborazione tra le diverse unità investigative della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, è stata determinante per localizzare i siti di produzione e identificare i responsabili delle attività criminali.