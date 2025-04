Jeff Bezos spedisce la fidanzata e Katy Perry nello spazio La cantante Lo sognavo da 15 anni

Leggi su Open.online

La navicella spaziale New Shepard della Blue Origin, società fondata da, ovvero Mr. Amazon, è pronta al lancio, e non si tratta di un lancio come tutti gli altri. L’equipaggio è composto infatti da sole donne, cosa che non accadeva dal 1963, quando la cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova completò in solitaria 48 orbite terrestri in tre giorni. Ma soprattutto queste donne non sono donne qualsiasi, ma Very Important Person: la conduttrice tv Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l’attivista per i diritti civili Amanda Nguyen, l’ingegnera aerospaziale Aisha Bowe e poi Lauren Sánchez, che è ladi. E poi il nome che proprio non ti aspetti: Katheryn Elizabeth Hudson, cantautrice californiana classe 1984, conosciuta da tutti come. «Regina del Camp» come è stata definita da riviste specializzate come Vogue e Rolling Stones, 200 milioni di copie vendute in carriera dall’esordio nel 2001, tredici nomination ai Grammy, vincitrice di cinque American Music Awards, altrettanti Billboard Music Awards, un BRIT Award e sette MTV Video Music Awards.