Mister lo Scudetto Conte fermato nel traffico siparietto imperdibile VIDEO

siparietto imperdibile: Conte viene fermato nel traffico da un noto tifoso e viene stuzzicato sullo Scudetto: il VIDEO della sua reazione.

Antonio Conte ha già conquistato Napoli. Il tecnico sta infatti regalando ai tifosi una nuova, straordinaria lotta per la conquista del titolom che sta tenendo una città con il fiato sospeso. Di sicuro, tutti i tifosi si aspettavano da lui un grande impatto con l'ambiente ma non tutti potevano immaginare che fin da subito potesso riportare il Napoli a questi livelli dopo il decimo posto dello scorso anno.

Conte fermato nel traffico: il VIDEO è virale

L'amore dei tifosi per Antonio Conte è testimoniato da un curioso VIDEO pubblicato dal tiktoker Ernesto Colella, che ha fermato il tecnico azzurro nel traffico per chiedergli un messaggio sullo Scudetto.

Il tecnico non si è sbilanciato con alcuna risposta in merito al titolo ma non ha avuto dubbi nel completare la richiesta di un "forza Napoli" da regalare ai tanti follower che seguono Colella sui social.

