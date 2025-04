Sololaroma.it - Svilar sontuoso nel derby, MVP e leadership: la Roma ha bisogno del rinnovo

Leggi su Sololaroma.it

È stato unnon semplice per la, che ha dovuto risalire dopo il gol dignoli trovando la rete del pareggio grazie ad una perla di Soulé. Rete dell’argentino a parte, il grande protagonista del match è stato Mile, premiato giustamente come miglior giocatore della serata dello Stadio Olimpico. Una prestazione sontuosa dell’estremo difensore giallorosso, che ha più volte tenuto a galla i suoi con parate complicate che dimostrano tutte le sue qualità.Andrea Stramaccioni lo ha identificato come il portiere più completo della Serie A e i 90 minuti delprobabilmente confermano questa dichiarazione, non solo per le capacità tra i pali. Con il passare delle partite,sembra essere sempre più tra i leader di questa, sia per la tranquillità che garantisce ai compagni ed al reparto difensivo, sia per quelle strigliate che in qualche occasione sono necessarie per mantenere viva la fiammella dell’attenzione.