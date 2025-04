THE COUPLE LA PROVA DEL NOVE PER IL REALITY ARRIVA UNA MAMMA PER UNA SORPRESA

Lunedì 14 aprile nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con "The Couple – Una vittoria per due", il reality condotto da Ilary Blasi con Francesca Barra e Luca Tommassini.Il sogno di vincere il milione di euro in palio è stato protagonista di questa prima settimana. I concorrenti, nel corso dei primi giorni trascorsi insieme, hanno iniziato a "studiarsi" e a mettere a punto strategie di gioco.Le coppie formate durante la prima puntata – Antonino e Andrea, Giorgia e Laura – hanno legato fin da subito e sembrano andare molto d'accordo. Parallelamente, però, sono nate le prime incomprensioni e la tensione del gioco comincia a salire.Durante la puntata, tutti i concorrenti dovranno affrontare diverse sfide. Solo la coppia vincitrice otterrà come premio la possibilità di sfilare una o più chiavi agli avversari – aumentando così le proprie chance di trovare quella giusta per aprire la cassaforte contenente il milione – e guadagnare l'immunità dalle prime nomination.

