Anteprima24.it - “Il Complottista”: mercoledì 16 aprile a Napoli, ecco dove

Tempo di lettura: 2 minuti“Il” racconta la storia di Antonio, un barbiere che tormenta i clienti e i vicini di negozio con le teorie che legge online. A casa e nella piccola comunità di quartiere nessuno lo prende sul serio, tanto meno quando si convince che i lampioni mandano dei messaggi segreti con il codice Morse. Ma, quando si presenta la polizia alla sua porta e lo arresta di fronte alla famiglia, la sua credibilità prende una svolta inaspettata.La produzione del film ha creato la pagina Instagram ‘Il’, che per settimane ha diffuso finte notizie complottiste, raccogliendo oltre 4.500 follower e più di 1 milione di visualizzazioni, diventando un piccolo fenomeno virale.“Il” non seguirà una classica distribuzione cinematografica, ma sarà protagonista di un vero e proprio tour che partirà il 2e che toccherà diversi cinema in tutta Italia.