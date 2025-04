Il rossetto a lunga durata da indossare questa primavera è fucsia brillante e vinilico Ed è in offerta

primavera e l’estate si sta più tempo all’aria aperta e la pelle assume quella bella tinta dorata che ci permette di osare un po’ di più.Quindi sì a make-up che colpiscono e non passano inosservati, come un rossetto fucsia, brillante e vinilico che promette lunga durata. È di Maybelline e lo si può acquistare in offerta: ma non solo, perché a un prezzo pazzesco ne arrivano a casa due. offerta Maybelline New York SuperStay Vinyl Ink Tinta labbra effetto vinilico, formulata per essere no-transfer 23,05 EUR ?20% 18,39 EUR Acquista su Amazon Pronte a “indossare” labbra favolose? Perché grazie a questa tinta labbra si sfoggia un trucco colorato, vivace, brillante e a lunga tenuta. Dilei.it - Il rossetto a lunga durata da indossare questa primavera, è fucsia, brillante e vinilico. Ed è in offerta Leggi su Dilei.it Colori vibranti, vitaminici, accesi e che si fanno notare: la bella stagione è quella in cui possiamo osare di più. Complice forse la voglia di sperimentare e di provare nuance che in inverno siamo meno portati a sfoggiare, ma anche il fatto che con lae l’estate si sta più tempo all’aria aperta e la pelle assume quella bella tinta dorata che ci permette di osare un po’ di più.Quindi sì a make-up che colpiscono e non passano inosservati, come unche promette. È di Maybelline e lo si può acquistare in: ma non solo, perché a un prezzo pazzesco ne arrivano a casa due.Maybelline New York SuperStay Vinyl Ink Tinta labbra effetto, formulata per essere no-transfer 23,05 EUR ?20% 18,39 EUR Acquista su Amazon Pronte a “” labbra favolose? Perché grazie atinta labbra si sfoggia un trucco colorato, vivace,e atenuta.

