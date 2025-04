Agrigentonotizie.it - "Non si inventò richieste telefoniche estorsive": assolto

Non sidi essere stato vittima di una richiesta estorsiva. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha disposto il non doversi procedere, perché il fatto non costituisce reato, dall'accusa di calunnia nei confronti di un favarese trentottenne.